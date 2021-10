Geparktes Auto in Zwingenberg beschädigt

Zwingenberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der Annastraße in Zwingenberg ereignet hat.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, wurde an dem genannten Tag im Zeitraum zwischen 12.30 und 13.15 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Pkw beträgt zirka 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen. ots