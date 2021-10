Am Wochenende wurde bei schönstem Herbstwetter in Rodau Kerb gefeiert. Das Scheuertheater (Bild links) mit Manfred Schneidt und Thomas Plume (re.) spielte einen Sketch zum Eingemeindungs-Jubiläum und im Hof am Marktplatz herrschte schon nach kurzer Zeit beste Partystimmung (Bild rechts).

© Thomas Neu