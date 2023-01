Geländewagen in Bickenbach gestohlen

Bickenbach. Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich in der Nacht zum Freitag in Bickenbach ereignete. Wie das Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, haben Kriminelle dort einen schwarzen Toyota Land-Cruiser entwendet, der in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Waldstraße parkte. Wie die Diebe in das Auto gelangten, ist noch ungeklärt. Zur Tatzeit war das Kennzeichen DA-EG 1281 an dem Auto angebracht. Der PKW hat nach aktuellem Kenntnisstand einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Autos geben kann, soll sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 melden. ots

