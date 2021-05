Gegen Langeweile in den Ferien

Seeheim-Jugenheim. Ein vielseitiges Programm hat die kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne für Kinder und Jugendliche in den kommenden Sommerferien zusammengestellt.

AdUnit urban-intext1

„Kunst mit und aus der Natur“, unter diesem Motto lädt Kim Rathenau Kinder ab acht Jahren dazu ein, Kunstwerke aus selbst gesammelten Naturmaterialien entstehen zu lassen. Der Workshop findet vom 9. bis zum 13. August statt. In der Kunstwoche „Arts and Crafts“ vom 16. bis zum 20. August können sich junge Kreative an Vielerlei ausprobieren: am Weben und Töpfern genauso wie an Malerei, Collage und Bildhauerei.

Basteln und Biken

In derselben Ferienwoche zeigt Martin Frenz Bastelliebhabern ab zwölf Jahren, wie Spiele und Spielzeug aus Holz gebaut werden können. Vom 23. bis 27. August gibt es zudem für Sportbegeisterte ab zehn Jahren wieder die Möglichkeit, kleine und große Sprünge auf der Dirtbikerstrecke zu üben.

Informationen und Anmeldungen: Kommunale Jugendförderung, Telefon: 06257/9699428, E-Mail: rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de oder matthias.itzel@seeheim-jugenheim.de / Werkstatt Sonne e.V., Telefon: 06257/82061, E-Mail: info@werkstatt-sonne.de. red

AdUnit urban-intext2