Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Stadt Zwingenberg lädt für den 14. November, Sonntag, Volkstrauertag, zu Gedenkveranstaltungen in der Kernstadt Zwingenberg und im einzigen Stadtteil Rodau ein. Rathauschef Holger Habich ruft mit seiner Einladung die Bevölkerung dazu auf, an den Veranstaltungen, die dem Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege und dem Frieden in der Welt gewidmet sind, teilzunehmen.

In Zwingenberg findet die Gedenkveranstaltung in der Friedhofskapelle statt, sie beginnt dort um 13.30 Uhr. Im Vorfeld wird um 13.15 Uhr am Ehrendenkmal im Orbis eine Kranzniederlegung stattfinden.

In Rodau findet die Gedenkveranstaltung ebenfalls in der Kapelle auf dem Friedhof statt, sie beginnt dort um 14.15 Uhr.

Neben Bürgermeister Holger Habich werden auch der katholische Pfarrer Äneas Opitek, Organist Franz-Josef Hoehling und die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg an den Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag teilnehmen. red

