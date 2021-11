Der Ortsverein der Zwingenberger SPD lädt am Dienstag, 9. November, 19 Uhr zu seiner traditionellen Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 in die Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) ein. In einem Bildvortrag wird der diesjährige Referent Fritz Kilthau, Vorsitzender des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ und Autor mehrerer Publikationen zur NS-Zeit in

...