Gasmessgerät gab in Zwingenberg Entwarnung

Zwingenberg. Weil die Bewohnerin eines Anwesens an der Annastraße in Zwingenberg Gasgeruch festgestellt zu haben glaubte, rückte am Sonntag um 6.24 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg aus. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete, wurden die Räume mit Hilfe eines Gasmessgeräts überprüft, allerdings wurde kein Gasaustritt festgestellt. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas, der Einsatz der 15 ehrenamtlichen Retter, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, hatte sich nach einer halben Stunden erledigt./ red

