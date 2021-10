Gänsehaut -Konzert mit Filmmusik in Bickenbach

Bickenbach. Ob Psychothriller, Horror-Movie oder blutrünstiges Vampirepos – nicht allein die Bilder, sondern vor allem die Musik verursacht Gänsehaut und lässt uns bei manchen Szenen das Blut in den Adern gefrieren.

Am Samstag, 30. Oktober, findet am Halloween-Wochenende in der Bürgerhalle Bickenbach das Orchesterkonzert „Gänsehaut“ mit Filmmusik statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Wer denkt bei den kreischenden Streicherklängen nicht sofort an das Messer unter der Dusche? Oder bei den bedrohlichen Staccato der Holzbläser an den weißen Hai? Diese und noch viel mehr Musik aus Filmen wie Harry Potter, Halloween oder Dracula wird zu hören sein.

Es spielen die Rheingauer Film-Symphoniker, ein junges Orchester aus Wiesbaden, das die Musik so auf die Bühne bringt, wie sie im Film erklingt. Unter dem Motto „Kino für die Ohren“ treten die inzwischen über 70 Musiker regelmäßig im Rhein-Main-Gebiet auf.

Erstmals organisiert das Musikforum Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Kammerkonzerte im Jagdschloss Bickenbach zusammen ein großes Orchesterkonzert in der Bürgerhalle Bickenbach.

Voraussetzung für den Besuch des Konzerts ist ein negativer Coronatest oder der Nachweis einer vollständigen Corona-Schutzimpfung.

Karten im Vorverkauf: Buchhandlung Lesbar Seeheim, Papeteria/Postfiliale Jugenheim oder unter Tel. 06257-903541. red

Info: Weitere Informationen auf www.musikforum-sj.de

