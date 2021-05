Gabelstapler löste Sprinkler aus

Zwingenberg. Am Ende war es kein Brand, der den Alarm ausgelöst hatte, sondern nur ein Gabelstapler, der gegen einen sogenannten Sprinkler – also den Wasserauslass einer automatischen Feuerlöschanlage – gefahren war. Das war jedoch bei der Alarmierung nicht abzusehen und so rückten 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Zwingenberg und Rodau dieser Tage in vier Fahrzeugen zur Firma SurTec aus, wo die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten nach einer Kontrolle wieder abrücken; die Beseitigung des Wassers, das aus dem Sprinkler regnete, übernahmen Mitarbeiter des Unternehmens in Eigenregie. mik

