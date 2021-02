Zwingenberg. „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, so lautet der Titel einer international erfolgreichen Filmkomödie – in deutschen Standesämtern geht es allerdings um mehr, als um das Sterben oder den Bund fürs Leben:

Habich: Rathausmitarbeiter ertrinken in Bürokratie von oben Holger Habich kommt es immer häufiger so vor, als ob sein Team und er am unteren Ende eines Trichters sitzen, der von oben mit allerlei bürokratischen Hürden befüllt wird, die sich dann über den Mitarbeitern der Kommunalverwaltung ergießen und sie fast darin ertrinken lässt. „Am oberen Rand des Trichters sitzen ganz viele Leute auf ganz vielen Ebenen, die sich allesamt ganz viele tolle Ideen einfallen lassen, die wir im Rathaus dann in die Tat umsetzen müssen“, zählt der Zwingenberger Rathauschef als Befüller des Trichters den Bund, das Land, die Regierungspräsidien und die Landkreise auf, die den kommunalen Selbstverwaltern auf Ebene der Städte und Gemeinden das Leben schwer machen. „Eine Entbürokratisierung auf allen übergeordneten Ebenen ist überfällig“, ließ Habich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit seinem Trichter-Modell – „ich weiß: das ist eine politische Bewertung“ – die Fraktionen an der Drangsal der „kompakten Zwingenberger Verwaltung“ teilhaben. Das geschah mutmaßlich in der Hoffnung, dass die lokalen Parteien ihren Einfluss auf ihre übergeordneten Verbände und Gremien dazu nutzen mögen, sich für ein Auslichten des immer dichter werdenden Bürokratie-Dschungel stark zu machen. Konkreter Anlass für die Stellungnahme des Bürgermeisters, der in seiner nunmehr dritten Legislaturperiode durchaus bewerten kann, wie kompliziert die Aufgaben im Laufe der Jahre geworden sind, war die Debatte über den Vorschlag des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung, mit den Aufgaben des Standesamtes künftig die Stadt Bensheim zu beauftragen. Diesen Schritt zu gehen, den er sich auch persönlich als Verwaltungschef und Standesbeamter nicht leicht gemacht habe – „aber steter Tropfen höhlt den Stein“ –, sei schlichtweg die Folge der zunehmenden Komplexität: Heutzutage sei es fast nicht mehr möglich, dass sich ein und derselbe Sachbearbeiter im Rathaus gleich um mehrere unterschiedliche Sachgebiete kümmere. Als Standesbeamter einen höchst kniffligen Fall aus dem Personenstandswesen zu lösen und sich gleichzeitig als Ordnungsamtsmitarbeiter um einen Anrufer zu kümmern, „der darüber klagt, das ihm der Nachbarshund schon wieder auf den Rasen gekackt hat“, das sei die tägliche Herausforderung, schilderte Habich beispielhaft „einen Fall aus der Praxis“. „Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei“, machte Habich im Kreise der Kommunalpolitiker keinen Hehl aus seiner zunehmenden Ernüchterung. mik

Das Personenstandswesen ist eine Wissenschaft für sich und auch bei den scheinbar simplen Klassikern Geburt, Eheschließung und Tod gibt es eine fast unüberschaubare Zahl von Fallkonstellationen, die die Mitarbeiter mit traumwandlerischer Sicherheit beherrschen müssen. Am Ende muss schließlich alles korrekt und rechtssicher sein.

Das ist im Standesamt der Stadt Zwingenberg nicht anders – allerdings können sich die Standesbeamten in der „kompakten Verwaltung“ (Rathauschef Habich) nicht einzig und allein auf dieses komplexe Sachgebiet konzentrieren:

Standesbeamtin Stefanie Schnellbächer ist der Finanzabteilung zugeordnet, Standesbeamter Florian Diry verantwortet das Ordnungsamt. Das Trio wird komplettiert von Bürgermeister Holger Habich, der allerdings freimütig bekennt: „Ich darf nur ab und zu mal verheiraten – von allen anderen administrativen Dingen bin ich befreit. Und das ist auch besser so…“

Angesichts der Komplexität der Aufgaben im Standesamt schlägt der Magistrat nun eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Standesamt der Stadt Bensheim vor – der Haupt- und Finanzausschuss hat die Idee in seiner Sitzung am Mittwochabend im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ mehrheitlich gebilligt, die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung fällt am 11. Februar. Stimmt das Zwingenberger Parlament dem Magistratsvorschlag zu und sind auch die Bensheimer Gremien einverstanden – der dortige Magistrat hat bereits zugestimmt –, dann soll der Startschuss für die praktische Umsetzung des zunächst auf drei Jahre befristeten Projekts im Sommer dieses Jahres fallen.

Dabei wird das Standesamt der Stadt Zwingenberg nicht aufgegeben, wie es bei einer „Delegation“ – der Zusammenführung der beiden Standesamtsbezirke in einen gemeinsamen Bezirk – der Fall wäre. Die interkommunale Zusammenarbeit erfolgt vielmehr im Rahmen einer „Mandatierung“:

Bensheim erledigt die entsprechenden Aufgaben für Zwingenberg mit, ohne diese jedoch in ihre Zuständigkeit zu übernehmen. Für diese Dienstleistung zahlt Zwingenberg 38 000 Euro pro Jahr an Bensheim. In Bensheim ist das Standesamt gegenwärtig mit zwei Mitarbeitern besetzt, die ausschließlich für dieses Fachgebiet zuständig sind. Das Duo soll mit Blick auf die zusätzlichen Aufgaben aus Zwingenberg noch verstärkt werden.

Eheschließungen vor Ort möglich

Im Beschlussvorschlag des Magistrats wird überdies ausdrücklich festgelegt, dass „die ausgebildeten Standesbeamten der Stadt Zwingenberg auf Anforderung weiterhin für Eheschließungen in Zwingenberg eingesetzt werden“. Wer also im Goethezimmer des „Bunten Löwen“ vor Stefanie Schnellbächer, Florian Diry oder Holger Habich das Ehegelübde ablegen möchte, der kann das auch in Zukunft tun. Allerdings muss die Anmeldung für die Trauung zuvor im Bensheimer Rathaus erfolgt sein.

Im Haupt- und Finanzausschuss beschäftigten sich die Parlamentarier angesichts der geplanten Verlagerung des Standesamtes mit der Frage nach der Bürgernähe. Übereinstimmend lobten alle Fraktionen Zwingenberg als „die Stadt der kurzen Wege“. Rathauschef Habich wollte den Kommunalpolitikern die Sorge, die neue Regelung könne weniger bürgerfreundlich sein, nehmen, indem er aufzeigte: Die Berührungspunkte mit dem Standesamt sind im Laufe eines Lebens und mit Blick auf die Klassiker für jeden Einzelnen in der Tat überschaubar: Die Zahl der Geburten geht in Zwingenberg gegen null – „und heiraten, das machen Sie, wenn’s gut läuft, doch nur einmal im Leben – und dafür kann man auch mal nach Bensheim fahren“. Und was das Sterben angeht: Die Bürokratie rund um Todesfälle erledigt in der Regel der Bestatter.