Fünf Ourewäller an der Bergstraße

Zwingenberg. Das Theater Mobile Zwingenberg weist auf zwei Auftritte der „Oigeborene“ hin, die am Samstag, 27. November, mit ihrem Programm „Ufbasse! – Musik vun do“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren. Für das Gastspiel ab 17 Uhr sind noch Eintrittskarten erhältlich, das Konzert ab 20 Uhr ist jedoch nahezu ausverkauft, es gibt noch einzelne Restkarten. In ihrer Ankündigung schreiben die Mobilisten über „Die Oigeborene“:

„Fünf ohrenbetäubend gutaussehende Männer und eine noch bezauberndere Dame geben sich die Ähre. Sie sind die unangefochtenen Verfechter der Oureweller Mundart hier und heute. Ihr Ziel: Das Leid der Menschen mit Musik, Kleinkunst und Kabarett zu lindern. Seit 2014 durchstreift das Ensemble schalmeiend in gelben Gummistiefeln das Land, um die Zuschauer mit Witz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie zu begeistern. Lehnen Sie sich zurück und entdecken Sie die fremde Kultur eines der mysteriösesten Orte dieses Planeten: dem Odenwald!“

Am Samstag kommen „Die Oigeborene“ für zwei Auftritte ins Theater Mobile in Zwingenberg. © Theater Mobile

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Achtung: Der Eintritt ins Mobile ist ab sofort nur noch für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Plus-Regel nachweislich geimpft oder genesen und über zugleich einen negativen, tagesaktuellen Bürgertest verfügen. red

