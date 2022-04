Fünf Gottesdienste an Ostern

Zwingenberg. Die evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt zu ihren Gottesdiensten ein:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 10. April, wird ein Gottesdienst mit Taufe ab 11 Uhr gemeinsam mit Pfarrerin Steffi Beckmann in der Bergkirche stattfinden.

Am Gründonnerstag, 14. April, laden die beiden Pfarrerinnen Beatrice Northe und Barbara Tarnow ab 20 Uhr zu einem Gottesdienst ein, der allerdings in der evangelischen Kirche in Alsbach veranstaltet wird. Am Karfreitag, 15. April wird ein Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Hauch ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche Zwingenberg stattfinden. Am Ostersonntag, 17. April, sind dann zwei verschiedene Gottesdienste geplant: Die Osternacht mit Lektor Philipp Becker und seinem Team wird in der evangelischen Kirche um 5.30 Uhr beginnen. Am selben Ort, aber ab 11 Uhr, wird auch noch ein Gottesdienst mit Pfarrerin Northe stattfinden. Am Ostermontag, 18. April, wird ab 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die evangelische Kirche in Alsbach eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Mittwoch, 20. April, wird der Seniorennachmittag ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden. Am darauffolgenden Sonntag, 24. April findet zunächst ab 11 Uhr ein Gottesdienst mit Lektorin Sibylle Schuch-Wanke in der evangelischen Kirche statt. Am Abend ab 19 Uhr steht dann der „Grenzenlos“-Gottesdienst des Christlichen Vereins Junger Menschen, CVJM Zwingenberg, im Terminkalender. Informationen dazu gibt es auf der www.cvjm-zwingenberg.de. vm