Führungen auf dem jüdischen Friedhof

Alsbach. In Alsbach befindet sich der größte jüdische Landfriedhof in Hessen. Hier fanden mehr als 400 Jahre lang jüdische Männer, Frauen und Kinder ihre letzte Ruhe.

Was bedeutet es, jüdisch zu sein? Welche Bedeutung hatte der Friedhof für die Region? Was sind jüdische Bestattungsriten? Was ist 1938 mit dem Friedhof geschehen? Wo liegen die Ursprünge für Antisemitismus? Was bedeutet heute christlich-jüdischer Dialog?

Joachim Dietermann, Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, bietet wieder Führungen über den jüdischen Friedhof an.

Die Termine für 2022: 10. Mai, 7. Juni, 3. Juli, 3. August, 6. September – jeweils um 17 Uhr. Die Führung dauert ca 1,5 Stunden, es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Gruppenführungen sind auch zu anderen Terminen möglich. red