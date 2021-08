Frühschoppenim Stadtpark statt Ausflug

Zwingenberg. Die Stadt Zwingenberg informiert, dass der klassische Seniorenausflug, für den sich Bürger ab dem 70. Lebensjahr aus Zwingenberg und Rodau mit ihren Lebenspartnern anmelden können, leider auch in diesem Jahr entfallen muss.

Dennoch lässt es sich die Stadt nicht nehmen, einen Tag für die Zwingenberger und Rodauer Senioren und Seniorinnen in gemütlicher Runde, Corona-konform, zu veranstalten. Nach dem Motto „Zwingenberg bleibt in diesem Jahr nochmal daheim und feiert mit Musik und Wein“, lädt die Stadt zum Senioren-Frühschoppen am Sonntag, 29. August, um 11 Uhr in den nördlichen Stadtpark ein.

Unten anderem wird die Feuerwehrkapelle Zwingenberg spielen und es wird einen Segen durch Pfarrer Äneas Opitek geben.

Schriftliche Einladungen mit weiteren Informationen werden in Kürze durch die Stadt Zwingenberg versandt. Sodann sind Anmeldungen im Bürgerbüro möglich.

Die Stadt Zwingenberg freut sich auf einen tollen Tag, hoffentlich bei bestem Wetter. Bei schlechtem Wetter findet der Frühschoppen leider nicht statt. red