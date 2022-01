Seeheim-Jugenheim. Der Verein Werkstatt Sonne in Seeheim weist auf einen Workshop mit dem Titel „Frühlingsgrüße aus der Töpferwerkstatt“ hin, mit dem die Töpferin Regine Schaubach sich an Kinder zwischen 7 und 10 Jahren wendet. Termin ist der 12. März, Samstag; gemeinsam soll von 10 bis 14 Uhr an tierisch-lustigen Frühlingsgrüßen aus Ton gearbeitet werden. Der Workshop findet in der Werkstatt Sonne (Sandstraße 86) in Seeheim statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro inklusive Material und Brennen. Information und Anmeldung unter der Rufnummer: 06257/82061 oder per E-Mail info@werkstatt-sonne.de. red

