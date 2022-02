Der Aktionstag „Sauberhaftes Zwingenberg“ – in Anlehnung an die landesweite Initiative „Sauberhaftes Hessen“ – gehört seit Jahrzehnten zum Veranstaltungsprogramm des ältesten Bergstraßenstädtchens. Nur im ersten Coronajahr 2020 wurde der traditionelle Frühjahrsputz abgesagt, in 2021 fand er dann wieder statt: Bei der Freiluft-Veranstaltung können die wie auch immer gearteten Corona-Regeln gut

...