Frühjahrsputz am Samstag in Rodau

Rodau. „Frühjahrsputz in Rodau!“ Dazu ruft die „Rorrer Babbelstubb“ – Dachorganisation der Stadtteil-Vereine – für den kommenden Samstag, 9. April, alle Vereinsmitglieder sowie weitere Interessierte auf. Der Verschönerungsverein Rodau übernimmt erneut die Organisation und lädt an seine Lagerhalle am Sportplatz ein, wo man sich um 10 Uhr „in eine Putzkolonne einreihen“ kann, wie Christiane Weiß schreibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abschluss gibt’s Suppe

Die Rodauer Vereine werden ihre Vereinsräume und Areale säubern – und zum Müllsammeln an den Orts-ein- beziehungsweise Ortsausgängen sowie auf den Kinderspielplätzen werden helfende Hände gesucht. Nach getaner Arbeit gibt es gegen 13 Uhr eine warme Suppe für alle Helfer in der Lagerhalle des Verschönerungsvereins. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2