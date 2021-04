Friseur-Salon Xenia eröffnet

Zwingenberg. Inzwischen dürfen die Friseure bekanntlich wieder arbeiten, mit strengen Auflagen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Kunden freut es – und die Friseure auch. Eine aus ihren Reihen ist Xenia Alexandridou. Sie hat jetzt in Zwingenberg einen neuen Salon eröffnet, Salon Xenia in der Straße „Im Lucken“. Eigentlich wollte sie ihr erstes eigenes Geschäft im kommenden Sommer aufmachen, aufgrund der aktuellen Lage bietet sie ihren Service aber schon jetzt an. Termine gibt es nach Vereinbarung – für Frauen, Männer, Kinder. Und außer um Frisuren kümmert sich die Friseurmeisterin, wenn gewünscht, bei Kundinnen auch ums Make-up. Es war die Freude am Umgang mit Menschen und, wie sie sagt, die Möglichkeit zum kreativen Arbeiten, die die heute 37-Jährige zu ihrem Beruf gebracht hat. Bevor sie den eigenen Salon eröffnete, hat sie viele Jahre in Jugenheim gearbeitet. / thz

