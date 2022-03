Der Zwingenberger Freundeskreis Brisighella, der sich um die städtepartnerschaftlichen Kontakte mit der gleichnamigen Kommune in Italien kümmert, weist nach der Corona-bedingten Zwangspause auf ein erstes Treffen in Präsenz hin. Wie Vorsitzende Petra Miraglia im Namen des Vorstandsteams schreibt, wird es am 24. März, Donnerstag, eine Neuauflage des traditionellen Stammtisches geben.

