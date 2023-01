Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg befürchtet Abwanderung gut ausgebildeter Kräfte

Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg bilanzierte ein eher ruhiges Jahr 2022. Unter den insgesamt 39 Einsätzen waren 26 technische Hilfeleistungen und zehn Brandeinsätze. Die Wehr konnte 28 in Not geratenen Menschen helfen. Als Höhepunkt bezeichnet Wehrführer Reiner Schellhaas die große Katastrophenschutzübung im Oktober, die sich komplett in Zwingenberg abgespielt hat. Ziel war, die

...