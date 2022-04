Freibad öffnet am 13. Mai

Jugenheim. Freibadfans haben Grund zur Vorfreude: Die Saison in Jugenheim startet am Freitag, 13. Mai, um 8 Uhr. Ab dann können die Besucher wieder regelmäßig ihre Bahnen ziehen oder eine kleine Auszeit auf der Liegewiese genießen.

Eintrittskarten an der Kasse

Geöffnet hat das Freibad montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Nach zwei Jahren mit einem Online-Ticketing-System gibt es in diesem Jahr die Eintrittskarten wieder an der Schwimmbadkasse. Ein Vorverkauf für Dauerkarten ist eine Woche vor Freibadöffnung in Planung. Nähere Informationen folgen, teilt die Gemeinde Seeheim-Jugenheim mit. red

