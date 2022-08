Seeheim-Jugenheim. Ab dem kommenden Montag, 22. August, hat das Freibad in Jugenheim wieder regulär geöffnet, nämlich von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 20 Uhr. „Aufgrund von krankheitsbedingten Personalengpässen gab es einige Tage eingeschränkte Öffnungszeiten. Umso erfreulicher ist es, dass der Badespaß wieder in vollen Zügen genossen werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Seeheim-Jugenheimer Rathaus. red

