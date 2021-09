Freibad Jugenheim verbucht Besucher-Plus

Seeheim-Jugenheim. Das schöne Spätsommerwetter am vergangenen Sonntag nutzten mehr als 500 Badegäste, um zum Saisonabschluss ein letztes Mal ihre Bahnen im Jugenheimer Freibad zu ziehen. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus der Gemeinde heißt, wurden in diesem Jahr insgesamt 45 000 Besucher verbucht – und damit etwa 13 000 mehr als im Jahr 2020. In der Verlautbarung heißt es weiter:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schichtbetrieb, Besucherzahlbeschränkung, Hygienekonzept: Trotz der Einschränkungen, die auch die zweite Freibadsaison in der Coronavirus-Pandemie geprägt haben, ziehen Gemeindeverwaltung und Schwimmbadverein erneut eine positive Bilanz. „Für viele ist das Freibad ja nicht nur ein Ort zum Schwimmen, sondern auch als Treffpunkt sehr wichtig“, betont Bürgermeister Alexander Kreissl. „Man merkt einfach, dass die Leute sich bei uns rundum wohl und sicher fühlen“, ergänzt Jürgen Pfliegensdörfer vom Schwimmbadverein.

Jubiläumsfeier erneut verschoben

Positiv ausgewirkt hat sich auch der Austausch der alten Beckenwasserpumpen in Hocheffizienzpumpen: 25 Prozent an Strom kann so eingespart werden, was etwa 3500 Euro pro Jahr entspricht. Der Austausch wurde zu 40 Prozent mit Bundesmitteln gefördert, den Rest übernimmt der Schwimmbadverein.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für die Saison 2021: Der Nachholtermin der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des Freibads musste aufgrund der Pandemie-Lage erneut verschoben werden. Schwimmbadverein und Gemeindeverwaltung hoffen jetzt auf ein Jubiläumsfest „90 + 2“ im Juni kommenden Jahres. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2