Französische Chansons

Zwingenberg. Im Theater Mobile präsentiert am Samstag, 23. Oktober, die Band „Mme Brell & die Filous“ ihr Chanson-Programm „Aus Liebe zu Frankreich und Frankfurt“. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Aus unserer Liebe zu Frankreich und Frankfurt entstand 2018 die Band Mme Brell & die Filous. Neben Liedern der französischen Sängerin Barbara und vertonten Worten des Frankfurter Mundartdichters Friedrich Stoltze spielen wir überwiegend eigene – durch die oben genannten Orte – inspirierte Chansons.

Die akustische Instrumentierung von Akkordeon, Saxofon, Kontrabass und Gitarre verleihen im Zusammenspiel mit dem Gesang von Mme Brell den Kompositionen ein Höchstmaß an Vielfalt und Lebendigkeit. Hören Sie Melodien und Geschichten vom Sommer am Meer, von Gauklern und Dieben, von Nächten an der Loire und der Sehnsucht nach dem Süden. Es spielen Susanne Brell (Gesang), Jürgen Dorn (Gesang, Bass, Gitarre), Erik Buhne (Akkordeon, Saxophone) und Jens Mackenthun (Gitarre).

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 3 G-Regel nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. red

