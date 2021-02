Zwingenberg. „Frag Karin!“, so lautet das Motto eines Live-Streams – also einer Echtzeitübertragung –, zu der die FDP Zwingenberg am heutigen Samstag, 27. Februar, auf Facebook einlädt. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie Veranstaltungen und Info-Stände zur Kommunalwahl am 14. März nicht möglich sind, lädt die Spitzenkandidatin der örtlichen Liberalen zum Live-Talk ein: „Fragen zur Wahl? Zum Programm der FDP? Ideen und Anregungen für Zwingenberg oder Rodau? Frag Karin!“, so heißt es in der Einladung. Ab 15 Uhr geht Karin Rettig online. red