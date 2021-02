Zwingenberg. Die Aufarbeitung der Zwingenberger Stadtgeschichte soll fortgesetzt, ihre Dokumentation in Texten und Bildern fortgeschrieben werden – konkreter Anlass eben das zu tun ist das Stadtrechtsjubiläum, das in drei Jahren gefeiert werden kann: Im Jahr 2024 sind es dann 750 Jahre her, dass König Rudolf von Habsburg Zwingenberg zur Stadt gemacht hat.

Geschichtsverein wird 50 Jahre alt Der 1971 gegründete Geschichtsverein – der also in diesem Jahr seinen 50-jähriges Bestehen feiern kann – und der Magistrat der Stadt haben schon einmal eine Chronik gemeinsam aufgelegt, nämlich die zum 700. Stadtrechtsjubiläum im Jahre 1974. Das rund 640 Seiten starke Werk ist längst vergriffen und allenfalls noch in Antiquariaten erhältlich, manchmal gibt’s auch Angebote auf ebay. Um die 50 Euro kosten gut erhaltene Exemplare. Das Autorenverzeichnis weist 13 Mitarbeiter aus, die an dem Standardwerk der Zwingenberger Geschichtsschreibung mitgewirkt haben: Der Jugenheimer Realschullehrer Rudolf Kunz hat sich mit den Themen „Politische Geschichte bis 1820“, „Zwingenberg als Mittelpunkt“, „Städtische Verfassung und Verwaltung“ und „Gemarkung“ beschäftigt. In Zusammenarbeit mit dem Zwingenberger Naturwissenschaftler Oskar Hoppe zeichnete Kunz auch für das Kapitel „Landschaft“ und in Zusammenarbeit mit dem Heppenheimer Lehrer Karl Herrmann für das Kapitel „Stadtteil Rodau“ verantwortlich. Gemeinsam mit dem Zwingenberger Realschullehrer Hans Adler und dem Darmstädter Althistoriker Helmut Castritius steuerte Kunz noch einige Beiträge zum Beispiel über die Zünfte oder die Vereine bei. Jürgen Neue – zum Zeitpunkt des Jubiläums Bürgermeister der Stadt Zwingenberg – widmete sich der „Kommunalpolitik vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, während Roswitha Zeilinger-Büchler „Die bauliche Entwicklung der Stadt Zwingenberg vom Mittelalter bis 1850“ beschrieb. Ingenieur Gerhard Scheper – in den Jahren 1987 bis 1993 Vorsitzender des Geschichtsvereins – widmete sich dem „Bauwesen im 19. und 20. Jahrhundert“, die evangelischen Pfarrer Adam Höfle beziehungsweise Erhard Ritzkowski den Themen „Die Kirche“ beziehungsweise „Die Geschichte der Zwingenberger Schule“. Der Zwingenberger Norbert Mischlich formulierte die Kapitel „Sitte und Brauch“ sowie „Die israelitische Gemeinde“. Lehrer Wolf-Dietrich Riebel – langjähriger Vorsitzender des Geschichtsvereins, Autor, Herausgeber und Initiator (z.B. „Erfinder“ des Zwingenberger Planwagens) – recherchierte das Thema „Wirtschaft“ und gemeinsam mit Pfarrer Höfle „Bevölkerung“. mik

Der Geschichtsverein Zwingenberg bereitet zurzeit eine neue Stadtchronik vor, die Verwirklichung des Buchprojekts kostet voraussichtlich 13 500 Euro und der Magistrat hat nun auf Antrag des Vereins entschieden, dass die Kommune die Hälfte der Kosten übernehmen wird. Das teilte Rathauschef Holger Habich jetzt der Stadtverordnetenversammlung mit und erläuterte: „Das Chronik-Projekt des Geschichtsvereins soll auf der leider vergriffenen Stadtchronik von 1974 aufbauen und diese in kompakter Form neu interpretieren sowie bis in die heutige Zeit fortschreiben.” Die vor 47 Jahren ebenfalls in einer Zusammenarbeit von Geschichtsverein und Stadt herausgegebene „Chronik von Zwingenberg an der Bergstraße – 1274 bis 1974” ist seinerzeit aus Anlass des 700. Stadtrechtsjubiläums erschienen. Die Geschichtsschreibung in dem rund 640 Seiten starken Werk reicht von den Anfängen Zwingenbergs – also der Ersterwähnung im Jahre 1012 als „Getwinc” – bis in die Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Die jüngere Geschichte des ältesten Bergstraßenstädtchens, also die Geschehnisse und Entwicklungen der vergangenen fünf Jahrzehnte, sind bis dato nicht dokumentiert. Dabei hat sich in den vergangenen 50 Jahren viel getan:

Längst sind zum Beispiel aus den im Jahre 1973 gezählten 4641 Einwohnern rund 7300 Bürger geworden. Neben der 1968 vollzogenen und in der Chronik beschriebenen Verschwisterung mit dem französischen Pierrefonds gibt es seit 40 Jahren auch eine Städtepartnerschaft mit dem englischen Tetbury und seit 20 Jahren eine ebensolche mit dem italienischen Brisighella.

Die kleine Gemarkung Zwingenbergs hat zwar seit 50 Jahren keinen Zuwachs erfahren, aber etliche Baugebiete sind erschlossen worden, zum Beispiel das Steinfurter Falltor in der Kernstadt oder Auf dem Brunnen in Rodau. Auch neue Gebäude sind entstanden: Bestes Beispiel ist der Städtische Kindergarten an der Alsbacher Straße, der in der Chronik von 1974 nur als Modell gezeigt werden konnte, weil er noch nicht fertiggestellt und das Werk bereits im Druck war – zwischenzeitlich ist dieser Neubau zum Altbau geworden und vor zehn Jahren (2011) durch einen Neubau an derselben Stelle ersetzt worden. Auch die zurzeit im Endausbau befindliche B 3-Erneuerung in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg dürfte ein Projekt sein, dass in einer neuen Chronik berücksichtigt wird.

Fortgeschrieben werden muss auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt – nur ein Beispiel dafür: In das in den Achtzigerjahren verwaiste Fissan-Gebäude sind vor einem Vierteljahrhundert die Forscher der BRAIN AG eingezogen. Und auch die handelnden Personen in Politik und Verwaltung haben gewechselt, allen voran die Bürgermeister: Zu der Zeit, als 1974 das 700. Stadtrechtsjubiläum gefeiert wurde, war Jürgen Neue Rathauschef – auf ihn folgten Peter M.Stajkoski, Kurt Knapp, Dieter Kullak und der amtierende Bürgermeister Holger Habich.

Auch Parteien sind in Zwingenberg neu an den Start gegangen: Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) hat 1974 noch nicht existiert – und die Freien Wähler sind schon wieder Geschichte. Überdies sind in der Stadtverordnetenversammlung mittlerweile 31 Mandatsträger vertreten – vor 50 Jahren hatte das Zwingenberger Parlament 23 Sitze.

Für die Inhalte der Chronik-Fortschreibung sind die Historikerinnen Berenike Neumeister, ehemalige Vorsitzende des Geschichtsvereins, und Claudia Stehle verantwortlich. Der Zeitplan ist weit gefasst: Bis Ende 2022 sollen Texte und Bilder vorliegen, 2023 ist für Layout und Lektorat reserviert. Anfang 2024 soll der Band in den Verkauf kommen.