Fortbildung auf dem jüdischen Friedhof Alsbach

Zwingenberg. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland begeht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Auf eine Anfrage aus Köln erließ der römische Kaiser Konstantin vor 1700 Jahren ein Edikt, wonach Juden in Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung berufen werden konnten. Dieses Dekret aus dem Jahr 321 gilt als der älteste Beleg für die Existenz jüdischer Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands.

Für Deutschland und die Jüdische Gemeinschaft ist 2021 ein Festjahr, an dem Vertreter aus den Bereichen Religion, Gesellschaft und Staat mitwirken – und das der Zwingenberger Geschichtsverein nun dazu genutzt hat, um im Rahmen des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ an einer Fortbildung über den jüdischen Friedhof im benachbarten Alsbach teilzunehmen.

Dort befindet sich der größte jüdische Landfriedhof in Hessen. Er fungierte seit mindestens 1616, vermutlich auch schon davor, als eine Art Sammelfriedhof, denn hier wurden Juden aus 32 umliegenden Städten und Dörfern – so auch aus Zwingenberg – bestattet. Man zählt heute 2124 Grabsteine, die noch relativ gut erhalten sind, wenn auch die Zerstörungen und Verwitterung den Steinen sichtbar zugesetzt haben. Das Friedhofsgelände wurde mehrmals erweitert.

Die Verwüstung der Anlage durch die Nazis im November 1938 hatte vor allem zum Ziel, das markante Eingangsgebäude mit einem Andachtsraum und insbesondere das von Beginn an dort geführte Totenregister vollständig zu zerstören. Die letzte Beerdigung fand 1948 statt, seitdem wird die Anlage nicht mehr genutzt.

Friedhofsführerin Nicole Rieskamp aus Alsbach-Hähnlein vermittelte dem Gästeführerteam des Geschichtsvereins Zwingenberg im Rahmen der Fortbildung viel Wissenswertes über die mehr als 400 Jahre währende Geschichte des jüdischen Friedhof in Alsbach sowie über das Bestattungsbrauchtum und die Symbolvielfalt auf den Grabsteinen sowie über konkrete historische Verbindungen von Zwingenberg zu diesem jüdischen Bestattungsplatz. red