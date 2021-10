Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg tagt

Zwingenberg. Der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg weist auf seine Jahreshauptversammlung hin, die am 2. November, Dienstag, ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) stattfindet. Wie Vorsitzende Ulrike Fried-Heufel in ihrer Einladung schreibt, stehen die Jahresberichte des geschäftsführenden Vorstands sowie die Neuwahl des Leitungsgremiums im Mittelpunkt der Sitzung. Die Versammlung findet unter Beachtung der 3 G-Regel statt, Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an: fried-heufel_art-corner@web.de ist erforderlich. red

