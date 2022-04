Flohmarkt in Zwingenberg: Ohne Helfer geht es nicht

Zwingenberg. Für seinen Frühjahrsmarkt am 14. Mai in der Zwingenberger Melibokushalle benötigt der Verein rund ums Kind noch Helferinnen und Helfer.

Diese dürfen zum Dank für ihre Mitarbeit an einem separaten Einkauf beim Secondhand-Basar teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Vereins.

Wer einmal teilgenommen hat am Markt rund ums Kind weiß, wie viel Arbeit nötig ist für einen guten Ablauf. Dies funktioniert seit über 30 Jahren dank vieler helfender Hände, die auch dieses Mal wieder ganz dringend gesucht werden.

Termin für den beliebten Markt in der Melibokushalle ist am Samstag, 14. Mai, von 14 bis 16 Uhr. Helfer werden sowohl für den Tag des Marktes als auch für die Vorbereitungen am Tag zuvor gesucht. red