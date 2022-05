Flohmarkt in Alsbach mit 150 Ständen

Alsbach. Am Sonntag, 15. Mai, findet ab 10 Uhr in Alsbach ein Hofflohmarkt mit über 150 Ständen statt. Die Bewohner aus Alsbach verwandeln ihre privaten Grundstücke in einen Flohmarkt und präsentieren alle ihre gesammelten Schätze. Die Zugänge zu den Grundstücken der Teilnehmer werden kunterbunt geschmückt, somit können die Besucher sehen, wer beim Flohmarkt mitmacht. Die Straßenkarten mit markierten Standplätzen und Parkmöglichkeiten werden auf Facebook unter der Adresse „Hofflohmarkt-Alsbach“ veröffentlicht. Außerdem gibt es diese Informationen vor Ort an den Ständen. jg

