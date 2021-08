Flohmarkt im Stadion

Seeheim. Wo normalerweise Läufer ihre Runden im Christian-Stock-Stadion drehen, findet am Samstag, 21. August, der 5. Seeheimer Flohmarkt statt, den die Kultur-Metzgerei und die Gemeinde Seeheim-Jugenheim gemeinsam veranstalten.

Entlang der Tartanbahn sind im Zickzack – mal auf der Innen-, mal auf der Außenbahn – rund 120 Stände aufgebaut, die von 9 bis 14.30 Uhr zum Schlendern und Stöbern einladen.

DJ macht Musik

Für Essen und Getränke sorgen dieses Mal die beiden Sportvereine, die auf dem Stadiongelände ihre Vereinsheime haben: der TV Jugenheim und der TV Seeheim. Zudem gibt es einen mobilen Eisstand. Und die passende Musik zum Flohmarkttreiben darf natürlich auch nicht fehlen: DJ Kemal ist am Start mit entspannter Lounge-Musik.

Besucher des Flohmarkts, die nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum „Chrisi“ kommen, wie das Stadion von den Ortsansässigen liebevoll genannt wird, können die Straßenbahnlinie 8 nutzen. Von der Haltestelle „Tannenbergstraße“ sind es nur wenige Gehminuten bis zum Flohmarktgelände.

Wer mit dem Auto anreist, hat mehrere Parkmöglichkeiten zur Auswahl: den Parkplatz an der Halle an der Düne, die zum Schuldorf-Gelände gehört, die Parkflächen entlang der Sportplätze in der Sandstraße oder die Parkplätze hinter dem Rathaus in der Schulstraße. red