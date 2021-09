Flohmarkt bleibt doch abgesagt

Zwingenberg. Im Sommer war er Corona-bedingt abgesagt worden, der traditionelle Flohmarkt der Stadt Zwingenberg, nachdem er bereits im Jahr zuvor – ebenfalls wegen der Pandemie – nicht stattfinden konnte. In diesem Jahr hatte man im Rathaus jedoch die Hoffnung, dass die beliebte Veranstaltung in der Altstadt und im Stadtpark vielleicht im zweiten Halbjahr stattfinden kann – doch auch das wird nun nicht geschehen:

„Aufgrund der erneut steigenden Infektionszahlen hat der Magistrat der Stadt Zwingenberg in seiner jüngsten Sitzung entschieden, den traditionellen Flohmarkt nicht, wie im Sommer angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte stattfinden zu lassen. Wir hoffen, dass er im kommenden Jahr wieder stattfinden kann“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. red