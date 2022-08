Flohmarkt bei den Zwingenberger Hundefreunden

Zwingenberg. Am Samstag, 27. August, findet der Flohmarkt des Vereins der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg, Alsbach und Umgebung auf dem vereinseigenen Gelände Auf dem Reutershügel (Zufahrt von Alsbach-Sandwiese) statt.

Gehandelt wird von 9 bis 15 Uhr, der Aufbau der Stände beginnt um 8 Uhr. Folgende Teilnahmebedingungen gelten: Die Fläche pro Aussteller beträgt drei mal drei Meter. Es ist nicht möglich, mit dem Kfz den Verkaufsplatz zu erreichen. Nach dem Ausladen müssen die Fahrzeuge vor dem Vereinsgelände geparkt werden. Tische, Stühle und Pavillons müssen selbst mitgebracht werden. Die Teilnahme ist nur privaten Verkäufern gestattet.

Der Verkauf von Neuwaren oder Liquidationsposten, wie beispielsweise Handy-Zubehör aller Art, Werkzeug oder Arbeitsbekleidung ist verboten. Ebenso nicht gestattet: neuer Modeschmuck. Gebrauchter Modeschmuck und echter Schmuck können zum Verkauf angeboten werden.

Spende an die Tour der Hoffnung

Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken ist nicht gestattet, die Verpflegung übernimmt der Verein der Hundefreunde (VdH) in Eigenregie. Die Standgebühr beträgt zehn Euro. Von den Einnahmen durch die Standgebühr wird der VdH die Hälfte an die Tour der Hoffnung spenden, da beim Hunderennen im Juni aufgrund der großen Hitze nicht viele Teilnehmer am Start waren, heißt es in der Ankündigung.

Eine Bitte haben die Hundefreunde an Käufer, Verkäufer und Besucher: „Abfälle werden bitte zu Hause entsorgt und nicht bei uns auf dem Gelände liegengelassen. Zigarettenstummel gehören in mitgebrachte Aschenbecher und nicht auf den Boden. Die Standfläche befindet sich auf unserem Trainingsgelände und wird dann wieder von den Hunden genutzt.“ red