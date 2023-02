Flohmarkt auf dem Rodauer Begegnungshof

Rodau. Der Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – weist in einer Pressemitteilung auf einen Flohmarkt hin, der am 19. März, einem Sonntag, auf dem Begegnungshof im Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42) stattfinden wird. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr können dort Spielzeuge, Kinder- sowie Jugendbekleidung und anderes mehr verkauft werden. Der Flohmarkt wird drinnen und draußen stattfinden. Wenn das Wetter es zulassen sollte, soll der Grill angeworfen werden. Kaffee und Kuchen für Verkäufer, helfer und Gäste wird es auf jeden Fall geben. Laut Veranstalter sind noch Verkaufstische zu vergeben. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: info@sonnenkinder-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1