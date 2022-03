Flohmarkt auf dem Begegnungshof in Rodau

Rodau. Der Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – lädt für diesen Sonntag, 20. März, zu einem Flohmarkt ein. Die Veranstaltung findet im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder im Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42) statt. Verkauft werden Spielzeug, Kinderbekleidung und anderes mehr. „Wir freuen uns auf Sie beim Verkauf und bei Kaffee und Kuchen“, heißt es in der Einladung.

Wer selbst als Verkäufer am Flohmarkt dabei sein möchte, der muss sich zuvor per E-Mail: info@sonnenkinder-bergstrasse.de einen Platz sichern. Der Flohmarkt wird sowohl in den Räumen als auch auf dem Freigelände des Begegnungshofes veranstaltet. red

