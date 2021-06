Flohmarkt abgesagt

Zwingenberg. Im vergangenen Jahr wurde er Corona-bedingt ersatzlos abgesagt, in diesem Jahr kann der beliebte Flohmarkt der Stadt Zwingenberg zumindest nicht am traditionellen Termin stattfinden, aber aufgeschoben soll nicht aufgehoben sein. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, „hat der Magistrat der Stadt Zwingenberg aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie entschieden, den traditionellen Flohmarkt nicht – wie gewohnt – am dritten Juliwochenende stattfinden zu lassen“.

AdUnit urban-intext1

Um den Flohmarkt aber nicht ersatzlos abzusagen, werde überlegt, die Veranstaltung, die in der gesamten unteren Altstadt sowie im Stadtpark stattfindet, in die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Hier gelte es aber noch den Verlauf der Pandemie abzuwarten. red