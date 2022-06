Zwingenberg. „Woll-Lust“, so heißt der Handarbeitskreis, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde einlädt. Wie Initiatorin Doris Rhein schreibt, wollen die Teilnehmenden am 24. Juni und am 8. Juli, jeweils freitags, „fleißig die Nadeln klappern lassen“. Ab 19 Uhr ist es im Untergeschoss des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22) wieder soweit. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, lädt Frau Rhein (Telefon: 06251/72496) ein. red

