Filzkurs für Erwachsene

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf ein Angebot mit dem Titel „Kreativabend: Filzfeine Auszeit für Erwachsene“ (Kursnummer: FE 011) hin. Kursleiterin Tanja Polak wendet sich mit ihrem Kurs an Erwachsene. Einsteiger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen. Termin ist Freitag dieser Woche, 11. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr; Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro, hinzu kommen 10 Euro Materialkosten. In der Ankündigung heißt es:

„Aus flauschiger Wolle zaubern die Teilnehmer eine eigene zauberhafte Dekoration und erlernen dabei Schritt für Schritt die wichtigsten Grundkenntnisse des Filzens. Märchenhafte Wichtelhäuschen oder stimmungsvolle Windlichter – lass Dich von meinen Ideen inspirieren.“

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

