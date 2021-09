„Filzfeine Auszeit“ für Erwachsene

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Kursangebot mit dem Titel „Kreativabend: Filzfeine Auszeit“ (FE 011) hin. Kursleiterin Tanja Polak wendet sich mit diesem Kurs an Erwachsene. Termine sind der 24. September und der 12. November, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr. Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahme kostet pro Termin 39 Euro, hinzu kommen Materialkosten. In der Ankündigung heißt es auszugsweise: „Mit warmem Wasser und duftender Seife filzen wir aus flauschiger Wolle herbstliche Blüten oder fertigen leuchtende Kürbisse mit der Filznadel. Zaubere Deine eigene wunderschöne Dekoration und erlerne dabei Schritt für Schritt ganz entspannt die wichtigsten Grundkenntnisse des Filzens.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red