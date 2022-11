FFW Zwingenberg leistet Tragehilfe

Zwingenberg. Mit zehn Kameraden in drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am Sonntag gegen 15 Uhr unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas zu einem Anwesen an der Langen Schneise aus, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Der war zu einem medizinischen Notfall gerufen worden, bei dem die ehrenamtlichen Retter Tragehilfe leisteten, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. / mik

