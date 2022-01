Feuerwehren aus Zwingenberg und Rodau rückten zu Unfall auf dem Berliner Ring aus

Zwingenberg. Auch zwischen den Jahren blieben die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren Zwingenberg und Rodau nicht von Einsätzen verschont. Am Donnerstagvormittag rückten mehr als 20 Retter in sechs Fahrzeugen unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Eisenbahnüberführung am Rewe-Markt/Berliner Ring aus. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, sicherte die Wehr die Unfallstelle ab, entsorgte die aus den Unfallfahrzeugen ausgelaufenen Betriebsstoffe und reinigte die Straße. Damit waren die Einsatzkräfte 90 Minuten lang beschäftigt. / red

