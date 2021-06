Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Einsätze - Kein Alarm in der Kernstadt und im Stadtteil, aber in der Nachbarschaft 13 Keller voll Wasser Feuerwehren aus Zwingenberg und Rodau halfen in Hähnlein

39 Ehrenamtliche der Feuerwehren Zwingenberg und Rodau rückten am Dienstag nach starken Regenfällen zu 13 Einsätzen nach Hähnlein aus. Treffpunkt war zunächst das Alsbacher Gerätehaus. © Feuerwehr Alsbach