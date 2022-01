Feuerwehr Rodau legte Keller trocken

Rodau. „Wasser im Keller“, so lautete der Alarm, der die Freiwilligen Feuerwehren aus Rodau und Zwingenberg in der vergangenen Woche auf den Plan rief, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher über einen Einsatz in einem Anwesen an der K 67 (Im Wiesengrund) in Rodau berichtet. Dort stand in einem Vorraum des Kellers das Wasser zirka sieben Zentimeter hoch. Während die Kameraden aus der Kernstadt wieder abrücken konnten, nahmen die Ehrenamtlichen aus Rodau das Wasser mit Wassersaugern auf. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas. / red

