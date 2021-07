Feuerwehr rettete Taube mit Drehleiter vom Solardach

Zwingenberg. Mit Unterstützung der Drehleiter der Bensheimer Kollegen rettete die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am frühen Samstagnachmittag eine Taube, die sich in einer Solaranlage auf dem Dach eines Hauses an der Max-Teichmann-Straße verfangen hatte. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete, hatte sich der beringte Vogel mit eben diesem Ring in der Technik verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien.

Weil die örtlichen Brandschützer mit ihren Leitern nicht an den Ort des Geschehens gelangen konnten, baten sie die Freiwillige Feuerwehr Bensheim mit ihrem Drehleiterfahrzeug um Unterstützung. Michelle Bormuth befreite die Taube aus ihrer misslichen Lage und übergab sie an Luca Wenz und Mario Rindfleisch, die sich auf den Weg machten, um den Vogel beim Zwingenberger Kleintierzuchtverein zur weiteren Versorgung abzugeben.

Die Einsatzleitung hatte Zwingenbergs Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas. / red