Feuerwehr rettet Taube von Dach in Zwingenberg

Zwingenberg. Mit Unterstützung der Bensheimer Drehleiter rettete die Zwingenberger Feuerwehr am Nachmittag eine Taube, die sich in einer Solaranlage auf dem Dach eines Hauses in Zwingenberg verfangen hatte. Michelle Bormuth befreite die Taube aus ihrer misslichen Lage und übergab sie Luca Wenz und Mario Rindfleisch, die sich auf den Weg machten, um beim benachbarten Kleintierzuchtverein nach dem Besitzer zu suchen.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren