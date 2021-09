Festakt zum Jubiläum des Zwingenberger Geschichtsvereins

Zwingenberg. Noch bis Ende Oktober wird das Zwingenberger Heimatmuseum geöffnet sein. Das an der historischen Scheuergasse vom Geschichtsverein eingerichtete Museum ist sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos.

Wieder aufgenommen wurden auch die Stadtführungen. Gebucht werden können neben klassischen Rundgängen durch das älteste Bergstraßenstädtchen auch eine Waschweib- sowie eine Nachtwächterführung. Ebenfalls wieder möglich sind Fahrten mit dem Planwagen, der Geschichtsverein bietet vier Touren an: durch Zwingenberg und um Zwingenberg herum, hinauf auf den Hausberg Melibokus, ins benachbarte Fürstenlager sowie ins Ried. Details zu den Stadtführungen und den Planwagenfahrten gibt es auf der Webseite des Geschichtsvereins.

Handwerkermarkt am Sonntag

Am 25. September, Samstag, will der Geschichtsverein dann seinen 50. Geburtstag (nach-)feiern. Das Jubiläum war zwar auf den 25. März datiert, an diesem Tag wurde vor fünf Jahrzehnten der Geschichtsverein gegründet (wir haben bereits ausführlich berichtet), doch die Coronavirus-Pandemie machte dem ursprünglichen Zeitplan für die Jubiläumsfeierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, schreibt Vorsitzende Ingrid Krimmelbein: „Genau ein halbes Jahr später soll diese Feier nun nachgeholt werden.“ Für den letzten Samstag im September ist ab 18 Uhr ein Festakt in der Melibokushalle geplant.

Am Tag darauf – Sonntag, 26. September – ist im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr ein kleiner Handwerkermarkt auf der Scheuergasse geplant. Zeitgleich soll es im Heimatmuseum auch einen Tag der offenen Tür geben. mik

Info: www.geschichtsverein- zwingenberg.de