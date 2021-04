Fernseher aus Jugendtreff geklaut

Alsbach-Hähnlein. Das Jugendzentrum der Gemeinde Alsbach-Hähnlein an der Benno-Elkan-Allee rückte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in das Visier von Kriminellen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, gelangten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand unter Gewalteinwirkung in das Gebäude. Dort hatten sie es offenbar auf den Fernseher abgesehen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

AdUnit urban-intext1

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen. ots