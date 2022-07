Ferienstart auf dem Sportplatz in roten Liegestühlen

Zwingenberg. Bei bestem Sommerwetter und heißen Temperaturen trafen sich am letzten Schultag Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz in Zwingenberg zu einem gemütlichen Beisammensein. Der Start in die Sommerferien Zeit sollte gebührend gefeiert werden.

Das Familienzentrum Zwingenberg hatte Kinder und Jugendliche zu einer „Holiday Start Up“-Party eingeladen. Und etliche junge Besucher waren gekommen, um kühle Getränke und heiße Musik zu genießen. Freizeitvergnügen pur war angesagt und gemütliches Chillen. Knallrote Liegestühle luden dazu ein.

Die Veranstaltung war eine Premiere. Guido Kapaun (auf dem Foto hinten stehend), Vorsitzender des Familienzentrum-Trägervereins Pro Kind, zeigte sich gegen Ende des Beisammenseins zufrieden. Gesellig sollte die Zeit für die jungen Gäste sein und zugleich den Machern Gelegenheit bieten, mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen und zu hinterfragen, an welcherlei Angeboten des Familienzentrums sie interessiert sind.

Organisiert hat die Veranstaltung ein engagiertes und motiviertes Team um die zweite Vorsitzende Danulada Emich (auf dem Foto hinten stehend). thz/Bild: Thomas Zelinger