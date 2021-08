Ferienspiele der Rodauer Vereine

Zwingenberg/Rodau. Bei den Ferienspiele in Rodau am Dienstag, 10. August, sind noch Plätze frei. Unter dem Motto „Sport, Spiel und Spaß in Rodau – Bewegung, Basteln und Begegnung mit Tieren“ haben sich die Rodauer Vereine einiges für die Kinder einfallen lassen. Beginn ist am 10. August um 9 Uhr. Treffpunkt ist der Begegnungshof Sonnenkinder.

Nach dem gemeinsamen Mittagsessen um 12 Uhr gibt es weitere Aktionen ab 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus mit dem Kindergottesdienst-Team. Anschließend geht es zum Basteln in die Lagerhalle des Verschönerungsvereins und zu Sport und Spiel beim Sportclub Rodau. Um 16 Uhr endet ein abwechslungsreicher und spannender Tag. Die Kinder können am Rodauer Sportplatz abgeholt werden. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Anmeldung ist nur noch bis Donnerstag, 5. August, möglich. Anmeldungen können bei der Stadt Zwingenberg erfolgen oder sind per E-Mail an info@babbelstubb.info möglich. red