Ferien-Lesestoff in den Seeheim-Jugenheimer Büchereien

Seeheim-Jugenheim. Jede Menge Lesestoff für die kommenden Osterferien haben die beiden Gemeindebibliotheken in Seeheim-Jugenheim in ihrem Bestand. Beide Büchereien legen dieses Jahr keine Osterpause ein. Geöffnet hat die Seeheimer Bibliothek mittwochs von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Die Bibliothek in Jugenheim bleibt dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags zwischen 15.30 und 18.30 Uhr offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Bibliotheken bitten außerdem darum, ausgeliehene Bücher fristgerecht zurückzugeben, damit auch andere Nutzer in ihren Genuss kommen können. Adressen: Gemeindebücherei Jugenheim im historischen Rathaus, Hauptstraße 14 / Gemeindebücherei Seeheim im historischen Rathaus, Ober-Beerbacher-Straße 1. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2